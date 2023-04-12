Кроме того, он выплатит родственникам убитых 1,5 млн рублей.

В Коврове матери и дочери приговорили к 20 годам тюрьмы. Об этом сообщает региональный Следком.Ковровчанину срочно потребовались деньги, чтобы скрыться от правоохранительных органов. С целью занять необходимую сумму 14 ноября прошлого года пьяный парень пришёл в гости к матери своей бывшей девушки. Разговор не задался. Угрожая ножом, злоумышленник потребовал отдать ему деньги и ценности. Получив отказ и встретив активное сопротивление, обвиняемый зарезал женщину. В ответ душегуб нанёс 20 ударов ножом. От полученных травм жертва скончалась на месте происшествия.Фигурант нашёл в квартире 170 тысяч рублей, мобильный телефон и банковскую карту, с которой на следующий день снял более 42 тысяч рублей.Опасаясь, что дочь потерпевшей, знавшая о визите, заложит его полиции, житель Коврова дождался свою знакомую и нанёс 48-ударов ножом. Девушка погибла.Далее убийца сел в такси и отправился в бега, но был задержан сотрудниками ГИБДД в Волгоградской области.Следующие 20 лет и 3 месяца он проведёт в колонии. Кроме того, он выплатит родственникам убитых 1,5 млн рублей.