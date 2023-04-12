В музее-заповеднике Александровская слобода прошел молодежный фестиваль «Слобода музыкальная»....

В музее-заповеднике "Александровская слобода" прошел молодежный фестиваль «Слобода музыкальная».В нем приняли участие воспитанники местных музыкальных школ и коллективы из Московской области. В концерте прозвучало более сорока инструментальных и вокальных номеров.Слушатели отмечают: классические произведения в детском исполнении звучали по-новому - смело, искренне. В этом году фестиваль, посвященный Году педагога и наставника, получил название «Дотянуться до звезд». Музейщики устроили ребятам творческую коллаборацию с известными музыкантами из Владимира. Так ученики Александровской детской школы искусств стали солистами Камерного струнного оркестра Владимирской филармонии. Готовясь к фестивалю, дети ездили на репетиции в областной центр.Александр Сонин, художественный руководитель и дирижер Камерного струнного оркестра Владимирской областной филармонии:- Такой вот контакт с профессиональными музыкантами это в новинку. // 01.56 Какие-то дружеские, может быть, даже связи возникают. Преподаватели смотрят. То есть вне напряжения. Хотя ответственность, конечно, есть. Концерт есть концерт.