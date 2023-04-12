В «Судогодской ЦРБ имени Поспелова» зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологического...
В «Судогодской ЦРБ имени Поспелова» зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в помещении прачечной повреждено покрытие стен, пола и потолка, труб комнат разборки и стирки белья, сушки. Обнаружены и следы протеканий, а также признаки поражения грибком.
Прокуратура Судогодского района отмечает, что «… покрытие неустойчиво к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств».
Выяснилось, что прачечная не обеспечена системой вытяжной вентиляции, кладовая для грязного белья не оборудована вентиляцией и устройством для обеззараживания воздуха.
Инвентарь для уборки туалетов хранится без маркировки, вместе с другими вещами (инвентарём).
Региональная прокуратура отмечает, что и бактериологический контроль дезинфекционной камеры проводится реже двух раз в год. А производственный контроль качества стирки медицинским учреждением не проводится вовсе.
К чему всё это может привести? Большой вопрос. По результатам проверки прокурором главному врачу ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Поспелова» внесено представление.
В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ («нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).
Фото: pxfuel.com