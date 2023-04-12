В «Судогодской ЦРБ имени Поспелова» зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологического...

В «Судогодской ЦРБ имени Поспелова» зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в помещении прачечной повреждено покрытие стен, пола и потолка, труб комнат разборки и стирки белья, сушки. Обнаружены и следы протеканий, а также признаки поражения грибком.Прокуратура Судогодского района отмечает, что «… покрытие неустойчиво к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств».Выяснилось, что прачечная не обеспечена системой вытяжной вентиляции, кладовая для грязного белья не оборудована вентиляцией и устройством для обеззараживания воздуха.Инвентарь для уборки туалетов хранится без маркировки, вместе с другими вещами (инвентарём).Региональная прокуратура отмечает, что и бактериологический контроль дезинфекционной камеры проводится реже двух раз в год. А производственный контроль качества стирки медицинским учреждением не проводится вовсе.К чему всё это может привести? Большой вопрос. По результатам проверки прокурором главному врачу ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Поспелова» внесено представление.В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ («нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).Фото: pxfuel.com