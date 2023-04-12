Возбуждено административное дело.

В Судогодской ЦРБ выявили массовые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.«В прачечной повреждено покрытие стен, пола, потолка, труб комнат разборки и стирки белья, сушки чистого белья, имеются следы протечек и признаки поражения грибком. Покрытие неустойчиво к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств», - пришли к выводу местные прокуроры.В прачечной нет вентиляции, кладовая для грязного белья не оборудована вытяжной вентиляцией и устройством для обеззараживания воздуха. Есть нарушения в правилах хранения инвентаря. Бактериологический контроль дезинфекционной камеры проводится реже двух раз в год, а мониторинг качества стирки не проводится.В итоге главврачу выписали представление. Возбуждено административное дело. Устранение недостатков взято ведомством на контроль.