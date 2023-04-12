В Владимире к Пасхе испекут миллион куличей. Владимирский хлебокомбинат на пути к рекорду: на эту...

В Владимире к Пасхе испекут миллион куличей.Владимирский хлебокомбинат на пути к рекорду: на эту Пасху группа компаний "DeLavant" испечет миллион куличей для православных всей страны. На церемонии освящения побывала наша съемочная группа.Кулич - символ воскресшего тела Христова. К нему на владимирском хлебокомбинате особое отношение. Пасхальный хлеб и цех, в котором его производят, освещают ежегодно. Священный обряд проводит отец Владимир, клирик храма во имя Кирилла и Мефодия.Владимир Торгов, клирик храма во имя Кирилла и Мефодия при ВлГУ:- Так здорово, отрадно, что в это делаете не просто так, изготовили и лишь бы продать, а именно, что делается все с благословением. Дай бог вам сохранить эту сплоченность, это единство, эту приветливость, радушие и продолжать все делать именно с божьей помощью, т.е обращаясь, прося помощи. Господь тогда будет давать и силы, и успех.В составе куличей только качественные продукты: в том числе, владимирская мука и натуральный творог. Но все же главные ингредиенты – любовь и тепло человеческих рук. В коллективе нет людей, которые бы относились к своему делу и хлебу неуважительно, говорит член совета директоров группы компаний Владимир Лялин. Это подтверждает статистика продаж: владимирские куличи ждут по всей России.Владимир Лялин, член совета директоров ГК "DeLavant":- В 22-ом мы поставили для нас рекорд и для области - это 703 тысячи куличей. На 23 год мы поставили перед собой задачу - 1 миллион куличей. И мы уверены, что мы справимся с этой задачей. Знаем, что наши покупатели, наши потребители очень ждут наши куличи, когда они попадут к ним на стол.Кексовые и сдобные, с блестящими обсыпками и необычной глазурью, с орехами и цукатами на любой вкус. Владимирский, Воскресный, Царский... На местном комбинате производится 7 из 10 видов куличей группы компаний "DeLavant". Есть и новинка, вдохновленная Успенским собором.Кира Шевченко, руководитель службы маркетинга ГК "DeLavant":- Наш новый продукт из сдобного теста - кулич "Успенский". Такого у нас ещё не было. Кулич с изюмом и клюквой внутри в тесте и, соответственно, декорировали мы его сушеной клюквой сверху.Пост ещё идет, но куличи можно покупать уже сейчас.Любовь Клюквина, Андрей Синягин