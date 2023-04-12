Великий (Чистый) четверг 2023: самый важный день при подготовке к Пасхе. Какие традиции нужно...

Великий (Чистый) четверг 2023: самый важный день при подготовке к Пасхе. Какие традиции нужно обязательно соблюдать?На четвёртый день Страстной седмицы приходится Великий или Чистый четверг. В Чистый четверг верующие совершают последние приготовления перед празднованием Христова Воскресения. Встречать его полагается в чистоте дома, тела и души.В 2023 году Чистый четверг выпадает на 13 апреля. Ежегодно он приходится на разные даты, в зависимости от дня празднования Пасхи.Традиции Чистого четвергаВ Великий четверг в Церкви вспоминают Тайную вечерю. Она является одним из центральных событий Страстной седмицы. На ней Христос омыл ноги ученикам в начале последней трапезы во время которой установил Таинство Евхаристии и предсказал предательство Иуды.В этот праздник православные непременно совершают омовение. Но делать это надо не вечером, как считают многие, а рано утром – до восхода солнца. При этом считается, что умывать лицо нужно из серебряной посуды, подойдет даже ложка. Просто зачерпните ей воду и полейте на лицо. Предки верили, что таким образом можно очиститься от грехов.Народные приметы на Чистый четвергПосле умывания и купания тщательно убирались в домах: вытирали пыль, мыли полы, окна, заглядывая во все уголки жилища. Считалось, что вместе с комнатной пылью уходит из жизни все плохое.Убираться нельзя после Чистого четверга и три дня после Пасхи, исключая, конечно же, необходимую уборку — если что-то разбилось, просыпалось, гости намусорили, дети испачкали и так далее.С вечернего богослужения принято приносить горящие свечи. Живой огонь от такой свечи защищает дом и жильцов, очищает от всякой скверны. Страстную свечу оставляют гореть, пока она не прогорит полностью — сжигает всё плохое, уберегает дом от нечистой силы.В Чистый четверг принято пересчитывать все деньги, что есть в доме или на счетах. Существует поверье, что если пересчитать все имеющиеся у вас деньги, то они весь год не переведутся, нужды в деньгах не знать.Выпекали в этот день пасхальные куличи и следили за тем, какими они получатся. Если главное пасхальное угощение поднимется быстро, значит, грядущий год будет богатым. Еще в тесто вкладывали монетку: кому она попадется, тот в семье будет самым счастливым.До Великого четверга нужно отдать все долги: ни давать взаймы, ни одалживать в этот день и до Воскресенья Христова уже нельзя. В противном случае, говорят в народе, деньги уйдут из семьи, прибыль уменьшится.Обязательно готовили священную Четверговую соль - ее прокаливали до серости на чугунной сковороде, добавляя травы.В хлевах собирали свежие яйца, а затем красили их к Пасхе - такое свежее сваренное яйцо спасало от недугов.Фото pxfuel.com