Владимир награжден за успехи в деле дружбы народов. Работу администрации города Владимира в сфере...

Владимир награжден за успехи в деле дружбы народов.Работу администрации города Владимира в сфере национальной политики отметили на федеральном уровне. На плановом заседании городского совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям обсудили итоги 2022 года и задачи на будущее.Владимир- территория мира и согласия. В областном центре зарегистрировано больше 20 национальных общин. Среди самых крупных - татарская, армянская, узбекская, азербайджанская, украинская. Сейчас формируется община владимирских белорусов. При этом Владимир занимает одно из лидирующих мест по уровню гражданской идентичности среди населения. Мэрия совместно с руководителями этноконфессиональных организаций проводит массовые мероприятия и медийные проекты, цель которых - сплочение общества и культурный обмен. Как закономерный итог - награда от федерального агентства по делам национальностей по итогам Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика".Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Это ничто иное, как популяризация культуры, традиций разных народов. Поэтому, большое спасибо вам за участие в этих проектах. Они очень помогают продвигать эти, по большому счету, хрестоматийные и очень нужные идеи дружбы народов.