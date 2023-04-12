Владимирские подростки отняли у сверстника крупную сумму денег и разбили угнанный...

Владимирские подростки отняли у сверстника крупную сумму денег и разбили угнанный автомобиль.Следствием и судом установлено, что 25 июля несовершеннолетние, достоверно зная о наличии у своего знакомого крупной денежной суммы,завели его за гаражи и силой отобрали 77 000 рублей и мобильник.Также установлено, что 2 декабря 2021 года они проникли в незапертый автомобиль, завели его, но не умея водить, совершили ДТП. Была совершена и еще одна - неудачная - попытка угона.Свою вину несовершеннолетние признали и получили от года до полутора лет лишения свободы условно, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com/en