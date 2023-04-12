Владимирский филиал РАНХиГС развивает партнерские связи. Владимирский филиал Президентской...

Владимирский филиал РАНХиГС развивает партнерские связи.Владимирский филиал Президентской академии будет сотрудничать с группой компаний "Владимирский стандарт".Какие преимущества это даст студентам? И кто сможет проходить практику на предприятии, узнала Мария Городская.Подготовка будущих специалистов - в реальных производственных условиях. Директор филиала Вячеслав Картухин не раз подчёркивал - образование в академии практикориентированное. С работодателями уже подписано больше двух тысяч соглашений. Каждое - реальный шанс найти работу.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания:- Много интересного бизнеса внутри этой компании, всего работает более пяти тысяч человек в этой системе. Много продукции идёт на экспорт. И, конечно, для нас большая честь установить такие деловые отношения, взаимовыгодные.Сейчас соглашение заключено с лидером мясоперерабатывающей промышленности - "Владимирским стандартом". И это будет полезно для всех факультетов академии.Илья Каманин, студент факультета управления:- Для студентов это уникальная возможность попробовать свои навыки, полученные в стенах академии,на реальном производстве. В секторе экономики, в секторе управления, как вообще происходит управление всеми процессами внутри данного производства. Это варианты дальнейшего трудоустройства для наших студентов.Студенты получат опыт, представление о работе и смогут двигаться дальше.Максим Платонов, генеральный директор ООО "Владимирский стандарт":- Соглашение направлено на повышение уровня квалификации и компетенции нашей компании, уже действующих специалистов и это пополнение кадрового резерва качественными, хорошими и сильными специалистами, которых выпускает академия.Поэтому уже сейчас для действующих сотрудников предприятия на базе академии организуют курсы, рабочие встречи, экспертные лекции, а студенты смогут пройти практику в ближайшее время.Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".