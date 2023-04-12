В городе стартовал сезон дорожного ремонта.

Во Владимире сезон дорожного ремонта начался с улицы Мира. Об этом сообщили в мэрии.Подрядчик восстановит покрытие от улицы Почаевской до Большой Нижегородской. Стоимость работ составляет почти 17 млн рублей. Ковровская компания отремонтипует 610 метров проезжей части площадью 9405 квадратных метров. Сдать объект должны до 29 мая. Утром 11 апреля на участке начали фрезеровать старое покрытие. Власти обещают обеспечить должный контроль не только со своей стороны, но и с привлечением депутатов, экспертов, общественников и жителей.Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» планируется заасфальтировать семь дорог общей площадью 109 тысяч квадратных метров.