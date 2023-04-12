В начале апреля в районе дома №53 по проспекту Ленина появились рабочие, трактора и, кажется, началась подготовка к благоустройству сквера с неофициальным названием – «сквер имени Героя

В начале апреля в районе дома №53 по проспекту Ленина появились рабочие, трактора и, кажется, началась подготовка к благоустройству сквера с неофициальным названием – «сквер имени Героя России Кутузова». Напомним, мэрия решила благоустроить эту площадку перед зданием Детской городской поликлиники №1 после того, как выяснилось, что из-за инженерных коммуникаций не удастся сделать зону отдыха на