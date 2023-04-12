Если мужчина продолжит игнорировать родительские обязанности, то ему грозит уголовное дело и до года тюрьмы.

Судебные приставы поймали должника по алиментам во владимирском барбершопе. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Владимирской области.За отказ содержать сына и дочь на 42-летнего мужчину возбудили два исполнительных производства. Эпизодические платежи, которые иногда совершал владимирец, оказались несоизмеримы постоянно растущему долгу. Сотрудники ведомства арестовали счета горе-отца, а также запретили ему выезд за рубеж.Однако принудительные меры не побудили гражданина вспомнить о детях. Найти по месту прописки должника не удалось. Начался розыск. Выяснилось, что он работает как самозанятый в одном из барбершопов. Под видом клиента сотрудник ФССП записался на стрижку в мужской салон. В результате владимирца задержали на рабочем месте. В отделении судебных приставов на него составили протокол.Если мужчина продолжит игнорировать родительские обязанности, то ему грозит уголовное дело и до года тюрьмы.