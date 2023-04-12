Документацию необходимо сдать до 15 ноября.

Во Владимире за 11 млн рублей разработают проект новой маршрутной сети. Лот уже на сайте госзакупок.Разработчики проанализируют действующую схему, оценят пассажиропотоки, дорожную сеть и инфраструктуру, тарифы, расположение остановок, имеющийся автопарк. Также будет проведён опрос населения по теме улучшения работы общественного транспорта. На основании исследований подрядчик должен предложить оптимальную систему движения автобусов и троллейбусов. Документацию необходимо сдать до 15 ноября.В техзадании прописана необходимость планирования четырех новых графиков движения автобусов: во время дачного сезона, в выходные и праздники с 15 апреля по 14 октября, зимой в рабочие и в выходные дни.Планируется, что новая концепция заработает до конца 2023 года.