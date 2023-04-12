С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184134 владимирцев.

Во Владимирской области 12 апреля выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 17 человек. Ещё 8 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, по 6 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном, 4 - в Камешковском, по 3 - в Петушинском и Вязниковском, по 2 - в Кольчугинском, Александровском, Юрьев-Польском, Суздальском и Киржачском, по 1 - в Гороховецком, Меленковском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184134 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50965 заболевших во Владимире, 21818 - в Ковровском районе и 20002 - в Муроме.