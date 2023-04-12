Во Владимирской области дети начали выпадать из окон. Открывая окна для проветривания, следует не...

Во Владимирской области дети начали выпадать из окон.Открывая окна для проветривания, следует не забывать о безопасности. В региональной полиции обращают внимание взрослых на необходимость следить за детьми. Один случай выпадения ребенка из окна в этом году уже произошел в Александрове. Пострадал двухлетний малыш.В прошлом году зафиксировано более десяти таких несчастных случаев. И только по счастливой случайности все пострадавшие остались живы. Подавляющее большинство падений происходят из-за недостатка родительского контроля, неправильной расстановки мебели в комнате. Москитные сетки только создают у детей иллюзию безопасности. В идеале ребенок вообще не должен знать, как открываются окна. Стеклопакеты нужно оборудовать специальными замками и ограничителями. Универсальное правило безопасности одно: никогда не оставлять ребенка без присмотра.Елена Абрамова, замначальника отдела УМВД России по Владимирской области:- Беспечное отношение и невнимательность могут обернуться трагедией для семьи и юридической ответственностью для законных представителей.