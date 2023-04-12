Во Владимирской области кадеты помогают бойцам СВО. Плечом к плечу - приближая общую победу....

Во Владимирской области кадеты помогают бойцам СВО.Плечом к плечу - приближая общую победу. Кадеты из Радужного вместе с волонтерами делают маскировочные сети и окопные свечи для наших бойцов. Как будущие военные помогают военнослужащим нынешним- узнал Никита Тарбеев.Репетиции почти каждый день. Через неделю у кадетов из Радужного концерт- во владимирском военном госпитале. Ребята с выступят перед ранеными бойцами, прибывшими из зоны СВО.Никита Николаев, воспитанник кадетского корпуса имени Пожарского:- Мы повышаем боевой дух и солдаты понимают, что они нужны нам.Владимир Лисицин, воспитанник кадетского корпуса имени Пожарского:- Будем готовиться усердно и будем радовать бойцов своими песнями и стихами.А еще юные кадеты регулярно поддерживают военнослужащих письмами. Для Валерьяна Нопина из седьмого Б это еще и личная история - в зоне СВО сейчас его отец.Валерьян Нолин, воспитанник кадетского корпуса имени Пожарского:- Дома их ждут и очень ценят их труд. У них очень тяжелый труд и мы очень благодарны за то, что они защищают нас.А это урок технологии. Здесь делают окопные свечи и армированные маскировочные сети- зимние, летние, демисезонные. Изготовили уже семнадцать штук. Две соединенных сетки могут полностью прикрыть БТР. Счет по окопным свечам уже перевалил за сотню. Впрочем, летом потребность в них уже меньше.Дмитрий Платонов, старшина роты:- Горит такая свечка такого объема 3-4 часа. Если чуть большего объема, то пять- шесть часов. Готовка пищи- на ней можно готовить. А так же согреться в окопах.Работают кадеты в тесном сотрудничестве с местными волонтерами. В Радужном, стараниями организации "Ждём домой" налажен выпуск целой линейки армейской одежды- шапки, балаклавы, шарфы, толстовки, а сейчас еще и "кикиморы" для снайперов. И ребята , и педагоги вносят значительный вклад в общее дело, рассказывает Елена Наумова, организатор движения.Елена Наумова, организатор добровольческого объединения «Ждем домой»:- Сотрудничество стало серьезное. Мальчики принимают участие в сборах. Мы курируем военные госпитали, выполняем заявки и кадетский корпус с родителями, с педагогическим составом принимали участие в этих сборах.За двадцать лет работы кадетского корпуса из его стен вышло больше шестисот ребят и многие из них сейчас несут службу в различных подразделениях в зоне СВО. Судьбу каждого здесь отслеживают. Есть и печальная статистика - двое выпускников погибли, еще один числится пропавшим без вести.Михаил Михайлов, директор кадетского корпуса имени Д.М.Пожарского:- С родительской общественностью мы подготовили проект, который мы будем реализовывать по увековечиванию памяти наших воспитанников* Наш монумент, который есть на территории кадетского корпуса будет реконструирован и каждая фамилия нашего воспитанника, она будет на нём отражена.В этом году кадетский корпус в Радужном выпустит еще тридцать семь воспитанников и семьдесят процентов ребят пойдут дальше- по военной или силовой части. В том, что победа будет за нами здесь не сомневаются.Никита Тарбеев, Александр Голубев, Вести Владимир.