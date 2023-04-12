Во Владимирской области на дачном участке произошел крупный пожар.
11 апреля в 22-43 поступило...
Во Владимирской области на дачном участке произошел крупный пожар.
11 апреля в 22-43 поступило сообщении о пожаре в Петушинском районе (СНТ Аббакумовский, дачный участок №59) в Главное управление МЧС России по Владимирской области.
На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.
Сообщается, что существовала угроза перехода огня с дома на другие здания. Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение кровли по всей площади.
Пожарные ликвидировали пожар на площади 298 кв. м. В результате пострадала конструкция и имущество дома, бани.
Информация о погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-центр МЧС России по Владимирской области.
Известно, что к ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек.
Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.
Фото: официальный сайт МЧС России по Владимирской области