Во Владимирской области на дачном участке произошел крупный пожар. 11 апреля в 22-43 поступило...

Во Владимирской области на дачном участке произошел крупный пожар.11 апреля в 22-43 поступило сообщении о пожаре в Петушинском районе (СНТ Аббакумовский, дачный участок №59) в Главное управление МЧС России по Владимирской области.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.Сообщается, что существовала угроза перехода огня с дома на другие здания. Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение кровли по всей площади.Пожарные ликвидировали пожар на площади 298 кв. м. В результате пострадала конструкция и имущество дома, бани.Информация о погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-центр МЧС России по Владимирской области.Известно, что к ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек.Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.Фото: официальный сайт МЧС России по Владимирской области