Во Владимирской области на пожаре трагически погибла женщина. Как стало известно, трагедия...

Во Владимирской области на пожаре трагически погибла женщина.Как стало известно, трагедия произошла 9 апреля. Ночью (в 00:45) в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме Меленковского района (деревня Репино, улица Центральная).На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Увы, вызов в диспетчерскую службу был совершён поздно.По прибытии было установлено, что одноэтажный кирпичный дом с пристроенной баней горит по всей площади.Специалисты оперативно справились с огнём. Площадь пожара составила 300 кв. м.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области: «… в ходе тушения в доме было обнаружено тело погибшей женщины 1936 года рождения, хозяйки дома».Пожилая женщина, увы, не успела покинуть горящий дом и надышалась угарным газом.По предварительной информации дознавателя МЧС России, причиной пожара стала неисправность печного оборудования, в частности - дымохода.Сообщается, что к ликвидации пожара от МЧС России привлекались 15 человек и 4 единицы техники. Помощь в тушении огня оказали и пожарные добровольной команды «Тургенево» в составе 2 человек и 1 единицы техники.Фото: pxfuel.com