Во Владимирской области на пожаре трагически погибла женщина.
Как стало известно, трагедия...
Во Владимирской области на пожаре трагически погибла женщина.
Как стало известно, трагедия произошла 9 апреля. Ночью (в 00:45) в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме Меленковского района (деревня Репино, улица Центральная).
На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Увы, вызов в диспетчерскую службу был совершён поздно.
По прибытии было установлено, что одноэтажный кирпичный дом с пристроенной баней горит по всей площади.
Специалисты оперативно справились с огнём. Площадь пожара составила 300 кв. м.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области: «… в ходе тушения в доме было обнаружено тело погибшей женщины 1936 года рождения, хозяйки дома».
Пожилая женщина, увы, не успела покинуть горящий дом и надышалась угарным газом.
По предварительной информации дознавателя МЧС России, причиной пожара стала неисправность печного оборудования, в частности - дымохода.
Сообщается, что к ликвидации пожара от МЧС России привлекались 15 человек и 4 единицы техники. Помощь в тушении огня оказали и пожарные добровольной команды «Тургенево» в составе 2 человек и 1 единицы техники.
Фото: pxfuel.com