Во Владимирской области на ремонт дорог в этом году из регионального бюджета выделили субсидию на 1,2 млрд. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Всего планируется

Во Владимирской области на ремонт дорог в этом году из регионального бюджета выделили субсидию на 1,2 млрд. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Всего планируется отремонтировать 330 объектов – 181 км автодорог. Помимо суммы из областного бюджета, из местных бюджетов предусмотрено софинансирование в объеме 278,2 млн рублей. Благодаря этому получится привести в в