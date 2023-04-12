Во Владимирской области не раз бывал первый космонавт планеты Юрий Гагарин. В России сегодня -...

Во Владимирской области не раз бывал первый космонавт планеты Юрий Гагарин.В России сегодня - особая дата. День космонавтики. 12 апреля 1961-ого Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полёт в космос.Первый космонавт планеты, лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин несколько раз бывал на владимирской земле. Встречался с жителями Киржача. Посещал завод "Красный Октябрь" и шелковый комбинат. А в сентябре 1963-его Гагарин побывал во Владимире и Суздале (экскурсию по древнему городу для него провела гендиректор музея-заповедника Алиса Аксёнова).Именно во Владимирской области трагически оборвалась жизнь Героя Советского Союза. Юрий Гагарин и его наставник, летчик-испытатель Владимир Серёгин погибли во время тренировочного полета в Киржачском районе в марте 1968-го.Каждый год на мемориале близ деревни Новосёлово проходит памятный митинг. Меньше года назад там установили МИГ-29, на котором мечтали летать Гагарин и Серёгин.