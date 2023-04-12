Во Владимирской области поставлен антирекорд по палам травы. 14 апреля постановлением губернатора...

Во Владимирской области поставлен антирекорд по палам травы.14 апреля постановлением губернатора Александра Авдеева в регионе устанавливается пожароопасный сезон. Нередко причиной возгораний становится сам человек. Какие последствия влечет бесконтрольный пал травы? Расскажет Ольга Яцык.(Видео VK Подслушано Владимир и Владимирская область)- Уважаемые родители! Научите своих детей наконец-то уму-разуму! Расскажите им, что нельзя поджигать траву. Потому что поджог травы ведет к вот этому.Соцсети пестрят такими роликами. Любая подобная шалость может обернуться трагедией. Сотрудники Управления МЧС полчёркивают: к пожарам приводят не только детские игры, но и безответственность взрослых. Этой весной жители Владимирской области установили антирекорд. К середине апреля - 72 пала травы. В прошлом году - всего один.Роман Сучков - замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Владимирской области:- Если взять четыре года предшествующих. В среднем, происходило 12,2 пожара за 10 дней апреля. На сегодняшний день у нас уже в среднем получается 17,2 пожара.Ландшафтные пожары наносят урон не только человеку, но и экосистеме. Пал травы не поможет в борьбе с вредителями, не удобряет почву золой и не успеет прогреть землю - огонь движется стремительно. Все, что он несет - это смерть и разрушение. Об этом говорят ученые-орнитологи.Юлия Буянова, орнитолог, автор блога "Гнездо натуралиста":- Огонь уничтожает всю жизнь на участке, где произошел пожар. Там погибают совершенно все животные, растения. Катастрофа такая природная получается.Наиболее крупные палы зафиксированы в Вязниковском, Муромском и Суздальском районах. Когда горит поле, возможности спасателей ограничены. Средний вес пожарного автомобиля - 15 тонн. Машина рискует увязнуть в грязи. Согласно российскому законодательству, главная задача пожарной службы - ликвидация возгорания в населенном пункте. И здесь важна ответственность органов местного самоуправления.Павел Литов - замначальника ГУ МЧС России по Государственной противопожарной службе по Владимирской области:- Диспетчер, являясь служебным лицом гарнизона понимает, что отправляя за пределы населенного пункта пожарные подразделения готовые к тушению пожара и спасению людей, она оставляет без охраны этот населенный пункт.На помощь приходят и добровольческие дружины. Они действуют, к примеру, и в Вязниковском районе. Во время разлива Клязьмы 16 населенных пунктов Заречья частично отрезаны от "большой земли". Сейчас в заречной зоне 31 доброволец. В их распоряжении- лесопатрульный комплекс - подарок от областного руководства. Пожароопасный сезон продлится до 14 октября. Патрульные группы будут проверять соблюдение правил пожарной безопасности на предприятиях, проводить рейды. Спасатели напоминают: дорога каждая секунда. Быстрая реакция может сохранить чью-то жизнь.Ольга Яцык, Андрей Синягин, Вести-Владимир