Владимирское отделение Банка России предупреждает жителей региона о новой схеме мошенничества. Злоумышленники похищают деньги через QR-код без данных карты. В некоторых банках теперь

Владимирское отделение Банка России предупреждает жителей региона о новой схеме мошенничества. Злоумышленники похищают деньги через QR-код без данных карты. В некоторых банках теперь деньги можно снять через специально сгенерированных код. Этим и пользуются мошенники. Представляясь сотрудниками банка, они сообщают жертвам, что в банк, якобы, поступил несанкционированный запрос на снятие денег со счета и просят прислать