Во Владимирской области празднует юбилей мобильный отряд особого назначения Невский. Сегодня -...

Во Владимирской области празднует юбилей мобильный отряд особого назначения "Невский".Сегодня - 30 лет со дня образования мобильного отряда особого назначения "Невский" управления Росгвардии по Владимирской области. Так его официально стали называть с декабря 2021 года, а первое наименование отряда - всем известный ОМОН.Он был образован в 93 году для усиления охраны общественного порядка, противодействию организованной преступности, коррупции и распространению наркомании. Первым командиром был Сергей Рябов. Одной первых боевых командировок была на Северный Кавказ, где отряд впервые продемонстрировал боеспособность. Сегодня в отряде несут службу 73 сотрудника. И одна из главных задач бойцов ОМОНа - защита Родины в условиях специальной военной операции. Отряд охраняет стратегически важные объекты, выставляет блокпосты, участвует в обнаружении и задержании преступников и террористов. Ежедневно проявляя стойкость, мужество и героизм.