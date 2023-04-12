Во Владимирской области предприниматель торговал сигаретами неизвестного...

Во Владимирской области предприниматель торговал сигаретами неизвестного происхождения.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере оборота табачной продукции.Выяснилось, что в посёлке Сокол Суздальского района индивидуальный предприниматель (в помещении магазина «Продукты») продавал сигареты без маркировки.В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4 ст.15.12 КоАП РФ («оборот табачных изделий без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»).Постановлением мирового судьи города Суздаля индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф. А также сообщается, что у мужчины было конфисковано более 50 пачек табачной продукции.Фото: pxfuel.com