Во Владимирской области предприниматель торговал сигаретами неизвестного...
Во Владимирской области предприниматель торговал сигаретами неизвестного происхождения.
Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере оборота табачной продукции.
Выяснилось, что в посёлке Сокол Суздальского района индивидуальный предприниматель (в помещении магазина «Продукты») продавал сигареты без маркировки.
В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4 ст.15.12 КоАП РФ («оборот табачных изделий без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»).
Постановлением мирового судьи города Суздаля индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф. А также сообщается, что у мужчины было конфисковано более 50 пачек табачной продукции.
Фото: pxfuel.com