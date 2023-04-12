Он введёт запрет на разведение открытого огня и ужесточит штрафы.

Во Владимирской области решено ввести особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.С 14 апреля до 14 октября установлен пожароопасный сезон. Однако погода такова, что превышение нормы среднесуточной температуры воздуха достигает 4 градусов Цельсия. Осадков в ближайшие 10 дней не предвидится, из-за чего возрастает риск возникновения ландшафтных пожаров.В ведомстве добавили, что сейчас проходит согласование проект постановления об установлении с 13 апреля особого противопожарного режима. Он введёт запрет на разведение открытого огня и ужесточит штрафы, которые будут составлять от 10 до 800 тысяч рублей.Добавим, что в 2023 году уже зарегистрировано 80 случаев пала сухой травы на площади 89 га.