Во Владимирской области сельские школы получили новые автобусы для перевозки учеников. Новые...

Во Владимирской области сельские школы получили новые автобусы для перевозки учеников.Новые автобусы- школам области. Ключи от современных машин руководителям учебных заведений сегодня вручил губернатор Александр Авдеев. Торжественная церемония прошла на площади перед правительством региона. О комфортной дороге к знаниям- Мария Платанюк.Новенькие ГАЗы выстроились в ряд. Школьные автобусы - долгожданный подарок учебным заведениям области. Они заменят отслужившее свое транспорт. Николай Панфилов- водитель школы села Устье Собинского района. И сегодня он говорит прежде всего- о своих пассажирах.Николай Панфилов, водитель Устьевской школы (Собинский район):- Дети, конечно, в первую очередь. Они уже ждут, не дождутся* На 10 лет газель даётся, любая техника на 10 лет. Вот, вторую получаю.Торжественная передача автобусов в муниципальные образования - на площади перед зданием правительства области. Ключи от ГАЗов директорам школ вручил губернатор Александр Авдеев.Дорога к знаниям должна быть безопасной, подчёркивает глава региона. Ежедневно на автобусах до школ добираются свыше 10 тысяч юных земляков. И к транспорту- особые требования.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- С комфортом, а главное- безопасно перевозить наших детей в 182 учебных заведения нашей области. Я всех руководителей школ и управлений образования поздравляю с этим. Берегите технику. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы наши дети показывали замечательные результаты.29 автобусов российского производства закуплены за счёт федеральной казны. 4 машины отправляются в школы Суздальского района, по 2- в Вязниковский, Камешковский, Меленковский, Муромский, Судогодский, Юрьев-Польский. Получат транспорт и другие территории. "Учебных" маршрутов в области- больше пятисот.Дмитрий Рожков, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Владимирская область под руководством Александра Александровича Авдеева системно занимается этим вопросом. И уже у нас вторая такая поставка за бюджетные средства этих автобусов.Современный ГАЗ едет и в Боголюбово. В местной школе - 512 ребят, рассказывает директор Иван Решетов.Иван Решетов, директор Боголюбовской средней школы имени Елизаветы Быковой:- Из них 78 человек нуждаются в ежедневном подвозе. Для нас получения сегодняшнего автобуса- это большая радость, потому что прежний автобус на котором мы возим детей, он уже достаточно старый, постоянно требует ремонта, постоянно ломается.Все машины соответствуют требованиям ГОСТа. А ещё в каждой- система ГЛОНАСС, тахографы, ограничители скорости, ремни безопасности. Школьные автобусы- это не только про уроки. Благодаря им доступными для детей в районах станут выставки, театры и экскурсии.Мария Платанюк "Вести-Владимир".