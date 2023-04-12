Во Владимирской области вынесен приговор за разбой и убийство матери и дочери. Владимирским...

Во Владимирской области вынесен приговор за разбой и убийство матери и дочери.Владимирским областным судом с участием присяжных заседателей установлено, что находившийся под следствием виновный решил скрыться. И попросил крупную сумму взаймы у матери своей девушки. Получив отказ, он, в состоянии алкогольного опьянения, нанес ей не менее 20 ударов ножом. А затем похитил из-под матраса 170 тыс рублей, а также банковскую карту и мобильный телефон. Далее, дождавшись девушку, он нанес ей не менее 48 ударов ножом, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.С похищенной карты им были сняты около 46 тыс рублей, почти четверть из которых мужчина потратил на покупку букета цветов для одной из своих знакомых. Вину он не признал, настаивая, что женщины уже были мертвы.Однако присяжные признали его виновным и не заслуживающим снисхождения.Он получил 20 лет 3 месяца строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.В пользу матери и бабушки убитых удовлетворен иск 1,5 млн рублей, а также затрат на погребение в размере 180 тыс рублей и причинённого материального вреда на сумму 115 тыс рублей.Приговор не вступил в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/en