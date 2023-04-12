Во Владимирской области за сутки подтверждён 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией. На...

Во Владимирской области за сутки подтверждён 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией.На территории региона за прошедшие сутки (12 апреля 2023 года), как сообщает Роспотребнадзор по Владимирской области, лабораторно подтвержден 61 случай:17 сл. в городе Владимире;8 сл. в Муромском районе;6 сл. в Ковровском районе;6 сл. в Гусь-Хрустальном районе;4 сл. в Камешковском районе;3 сл. в Петушинском районе;3 сл. в Вязниковском районе;2 сл. в Кольчугинском районе;2 сл. в Александровском районе;2 сл. в Юрьев-Польском районе;2 сл. в Киржачском районе;2 сл. в Суздальском районе;1 сл. в городе Радужный;1 сл. в Гороховецком районе;1 сл. в Меленковском районе;1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184 134 случаев заболевания коронавирусом.Фото: ГТРК «Владимир»