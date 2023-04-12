Министерство труда и занятости населения Владимирской области опубликовало программу мероприятий.
Во Владимирском технологическом колледже состоится ярмарка вакансий. Министерство труда и занятости населения Владимирской области опубликовало программу мероприятия.
Торжественное открытие: 10:00 - 10:15
Категория участников: Студенты и выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, педагоги, неработающие граждане, ищущие работу самостоятельно
10:15 -11:30
Калейдоскоп профессий (презентации, мастер-классы) по направлениям деятельности:
парикмахерское искусство;
технология моды;
столярное дело;
слесарное дело;
электромонтаж;
художественные и оформительские работы;
сварочные технологии;
поварское дело;
сантехника и отопление;
малярные и декоративные работы.
Категория участников: Студенты и выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, педагоги
10:15 - 14:00
Открытый отбор по направлениям деятельности "столярное дело", "сварочное производство", "швейное дело", "монтаж электрического оборудования"
Категория участников: Неработающие граждане, ищущие работу самостоятельно
13:30 - 15:00
Профориентационное тестирование
Категория участников: Старшеклассники
Категория участников: Представители малого бизнеса