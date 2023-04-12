Министерство труда и занятости населения Владимирской области опубликовало программу мероприятий.

Во Владимирском технологическом колледже состоится ярмарка вакансий. Министерство труда и занятости населения Владимирской области опубликовало программу мероприятия.Торжественное открытие: 10:00 - 10:15Категория участников: Студенты и выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, педагоги, неработающие граждане, ищущие работу самостоятельно10:15 -11:30Калейдоскоп профессий (презентации, мастер-классы) по направлениям деятельности:парикмахерское искусство;технология моды;столярное дело;слесарное дело;электромонтаж;художественные и оформительские работы;сварочные технологии;поварское дело;сантехника и отопление;малярные и декоративные работы.Категория участников: Студенты и выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, педагоги10:15 - 14:00Открытый отбор по направлениям деятельности "столярное дело", "сварочное производство", "швейное дело", "монтаж электрического оборудования"Категория участников: Неработающие граждане, ищущие работу самостоятельно13:30 - 15:00Профориентационное тестированиеКатегория участников: СтаршеклассникиКатегория участников: Представители малого бизнеса