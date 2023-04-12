Шивелуч не собирается засыпать.

Шивелуч не собирается засыпать.Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил еще один столб пепла, на этот раз на высоту в десять километров. Жителям окрестностей рекомендовано оставаться дома с закрытыми окнами и дверьми. Об этом сообщает телеканал .Также жителям бесплатно раздают маски и бутилированную воду, так как то, что течет и-под крана пить не рекомендуется.Видео того, что происходит на Камчатке, появилось в распоряжении . Все в окрестностях вулкана покрыто толстым слоем пепла.