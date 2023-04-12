Владимирский областной суд признал ковровчанина виновным в убийстве своей девушки и ее мамы ради 216 тысяч рублей, часть которых он после преступления потратил на букет для другой дамы. Суд

Владимирский областной суд признал ковровчанина виновным в убийстве своей девушки и ее мамы ради 216 тысяч рублей, часть которых он после преступления потратил на букет для другой дамы. Суд установил, что мужчина решил скрыться от полицейских, расследовавших другое его преступление, и обратился к маме своей возлюбленной, чтобы занять крупную сумму денег. Женщина отказала и тогда