Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Владимирской области возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийных домов региональной столицы.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Владимирской области возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийных домов региональной столицы. Об этом сообщили наши коллеги из региональных СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.По федеральному телеканалу показали передачу, в которой рассказали, как владимирцы живут в доме, который ещё в 2019 году был признан аварийным. Находиться в ветхом здании опасно, однако пока граждане не переехали, так как предлагаемое им взамен жильё находится в неудовлетворительном состоянии.В точно такой же ситуации оказались обитатели ещё одного аварийного дома во Владимире.«Глава ведомства поручил руководителю СУ по Владимирской области Кулакову А.А. возбудить уголовное дело и представить доклад о расследовании», - говорится в сообщении Следственного комитета РФ.