Накануне Дня космонавтики с космодрома Восточный успешно стартовала ракета-носитель нового поколения «Ангара».

Накануне Дня космонавтики с космодрома Восточный успешно стартовала ракета-носитель нового поколения «Ангара». Свою лепту в событие внесли ковровчане, которые трудятся в КБ «Арматура» – филиале Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Такой новостью в своём поделился депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.Парламентарий отметил, что запуск «Ангары» – важное событие для отечественной космонавтики. Современная ракета способна выводить на орбиту большие спутники, модули орбитальных станций и межпланетных кораблей. Депутат выразил гордость за земляков, вносящих существенный вклад в развитие космической отрасли России.«Пусть и дальше российская космонавтика движется с космическими скоростями», - написал Алексей Говырин.