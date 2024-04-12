Археологический субботник: стоянку древнего человека Сунгирь приводят в порядок Сегодня там...

"Археологический субботник": стоянку древнего человека Сунгирь приводят в порядокСегодня там прошел первый субботник, - его организовал Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Когда Сунгирь станет историческим парком? Расскажет Кристина Иванова."- Там это...свалка садов, наверное. Садоводческий мусор?- Не факт. Везут, везут отовсюду."Да так усиленно, что основную кучу мусора: бетон, доски и старую мебель - приходится вывозить грузовиками...Николай Лившиц, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Там, где раскоп, я не знаю, слой культурный мусора 20-21 веков достигает, наверное, нескольких метров. Поэтому тут не одна машина, - скажем так.Чтобы стоянка древнего человека не превратилась в свалку современного, во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике решились на субботник. Здесь, на Сунгире, - он проходит впервые.С мешками и граблями не только сотрудники ВСМЗ. Присоединились волонтеры культуры, госинспекция по охране объектов культурного наследия, горадминистрация, студенты и школьники.Полина, ученица 11-го класса школы №5 г.Владимира:- Ну, здесь были найдены останки древних людей.Такие места важны для истории нашего региона и для страны. И важно сохранять их чистыми и поддерживать здесь порядок.Активно за порядок на сунгирской стоянке в музее взялись в прошлом году. Провели здесь выездную конференцию, наконец открыли постоянную экспозицию, посвященную поселению кроманьонцев. И наметили планы по созданию здесь археологического ландшафтного парка.Место с 30-тысячелетней историей действительно может стать особенным на туристической карте региона. Но о начале работ пока говорить рано.Наталья Нестерова, консультант инспекции по охране объектов культурного наследия:- Эта территория сейчас у муниципалитета. А вообще, существует процедура передачи ее, например, в пользование, в аренду музею, и тогда уже можно будет говорить о том, что могут проводиться какие-то работы непосредственно - самим музеем.Второй этап сунгирского субботника пройдет в мае. В музее обещают масштабные работы - с привлечением федеральных компаний. Каких? Пока не говорят. Планы еще обсуждаются.Кристина Иванова, Андрей Синягин "Вести-Владимир".