Смотрите в дайджесте:– В Гусь-Хрустальном районе открыто рабочее движение по обновленному мосту через реку Судогда– Во Владимирской области начали сеять пшеницу– «Космические»
<a href="https://33live.ru/novosti/12-04-2024-dajdzhest-obshhestvo-12042024.html" target="_blank">Дайджест (общество) 12.04.2024</a> - Смотрите в дайджесте:– В Гусь-Хрустальном районе открыто рабочее движение по обновленному мосту через реку Судогда– Во Владимирской области начали сеять пшеницу– «Космические»
[url=https://33live.ru/novosti/12-04-2024-dajdzhest-obshhestvo-12042024.html]Дайджест (общество) 12.04.2024[/url] - Смотрите в дайджесте:– В Гусь-Хрустальном районе открыто рабочее движение по обновленному мосту через реку Судогда– Во Владимирской области начали сеять пшеницу– «Космические»