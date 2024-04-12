Смотрите в дайджесте:– В Гусь-Хрустальном районе открыто рабочее движение по обновленному мосту через реку Судогда– Во Владимирской области начали сеять пшеницу– «Космические»

Смотрите в дайджесте:– В Гусь-Хрустальном районе открыто рабочее движение по обновленному мосту через реку Судогда– Во Владимирской области начали сеять пшеницу– «Космические» выходные во владимирских парках