Главный инженер Владимирского филиала ПАО Т Плюс Виктор Халёв рассказал о том, когда завершится...

Главный инженер Владимирского филиала ПАО "Т Плюс" Виктор Халёв рассказал о том, когда завершится отопительный сезонКогда отключат отопление? Вопрошают владимирцы в соцсетях. Жильцы многоквартирных домов с центральным теплоснабжением жалуются: на улице - по-летнему тепло, а батареи в квартирах по-зимнему горячие. Но тепловики уверяют: это ненадолго. Уже на следующей неделе погода в регионе придет в апрельскую норму.Кто решает, когда завершить отопительный сезон? И почему отопление не так просто выключить и включить?Поговорили с главным инженером Владимирского филиала ПАО "Т Плюс" Виктором Халёвым.