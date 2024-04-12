Эвелина Бледанс стала ярким примером того, как можно сохранить молодость и красоту без резких вмешательств внешних процедур. Звезда поделилась своими секретами ухода за собой, которые помогают ей оставаться ухоженной и здоровой даже в возрасте 55 лет.

Эвелина Бледанс стала ярким примером того, как можно сохранить молодость и красоту без резких вмешательств внешних процедур. Звезда поделилась своими секретами ухода за собой, которые помогают ей оставаться ухоженной и здоровой даже в возрасте 55 лет.Одним из ключевых аспектов поддержания своей кожи в отличном состоянии для Бледанс является использование превентивных мер. Она не прибегает к радикальным методам, а предпочитает уделять особое внимание уходовой косметике.В ее арсенале всегда имеется огромный чемодан с различными средствами, включая скрабы, кремы и масла для увлажнения кожи. Особое внимание актриса уделяет коже рук, понимая, что именно эта часть тела часто выдает возраст.Помимо уходовых процедур, Бледанс также активно занимается физическими упражнениями, такими как плавание и ходьба. Она признается, что физическая активность помогает ей чувствовать себя молодой и энергичной.Важным элементом релаксации для звезды является массаж, который помогает расслабиться и снять напряжение после напряженного дня. Кроме того, Бледанс выделяет особое место для посещения бани и проведения процедур в кедровой бочке. Эти ритуалы не только способствуют укреплению здоровья, но и помогают сохранить красоту и молодость кожи.Однако, несмотря на все эти ухаживающие процедуры, знаменитость отметила, что на данный момент она не планирует обращаться к пластическим операциям. Она уверена, что может прожить полноценную жизнь без таких радикальных шагов. "Я не говорю, что никогда не сделаю их, потому что когда-то это может понадобиться, но на сегодняшний день меня все устраивает. Я собираюсь жить свою жизнь без пластических операций", — поделилась своими мыслями артистка.