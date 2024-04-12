«Йога для начинающих»: владимирцам рассказали, как улучшить осанку и избавиться от болей в...

«Йога для начинающих»: владимирцам рассказали, как улучшить осанку и избавиться от болей в спинеБоли в пояснице и ощущения «деревянной» спины знакомы многим людям, причем, - разных возрастов. В современном мире дети проводят много времени за школьными партами или у компьютера, взрослые ведут «сидячий» образ жизни в офисе, а пожилые сталкиваются с такой проблемой по естественным причинам.Простые, но частые физические упражнения способны помочь решить эту проблему. Все дело - в дисциплине и регулярности. В этом случае могут помочь упражнения из йоги. Это слово переводится с санскритского языка, как «союз, единение, связь». Разберемся, с чем?В этом нам поможет Анна Флешлер – сертифицированный преподаватель йоги с 20-летним опытом обучения, йога-терапевт, мастер спорта по художественной гимнастике, обладатель сертификатов международного образца FreshYogaFit, Тай цзи цюань 1 ступень, йога Лам.Что такое йога, и почему она популярна?Это соединение духовного саморазвития с тренировкой своего тела. Осознание целостности мира через определенные упражнения, в том числе, - через дыхание. Такие практики раскрывают внутренний потенциал, помогают понять себя изнутри.Люди часто нуждаются в некой «жизненной опоре», а йога — достойный вариант. Она популярна, потому что физические упражнения действительно работают, помогая решать людям проблемы со здоровьем. Например, уменьшить боль в спине.При занятиях человек совершает движения в непривычных для него плоскостях, слышит незнакомые слова из санскрита и ощущает свою сопричастность к определенному сообществу. Все это помогает формировать новые нейронные связи - контакты между нервными клетками в мозге. Их развитие важно для психического и физического здоровья. Чем больше и сильнее связи нейронов, тем проще человеку адаптироваться к новым ситуациям, преодолевать трудности, учиться новому и строить гармоничные отношения с собой и с окружающими.Кому подойдет йога, и чем она полезна?Йога универсальна, подойдет всем возрастам. Для молодых людей упражнения будут отличаться интенсивностью и нагрузкой, целью которых будет развитие и совершенствование своих физических способностей.Для пожилых — щадящий режим, в соответствие с их возрастом и возможностями суставов. Акцент — на поддержании здоровья, борьбе с возрастной атрофией и ослаблением мало работающих в обычных условиях мышц. К примеру, пранаяма — дыхательная практика — улучшает обмен веществ, который замедляется с возрастом, нормализует сон, снижает ментальное напряжение, тонизирует нервную систему и укрепляет дыхательную.Определенные позы в йоге называются асаны. Их отличие от привычных для нас физических упражнений — в отказе от резких движений. Выполняя асану, мы смещаем центр тяжести, распределяя нагрузку и уравновешивая тело. Иными словами, такая тренировка приводит не к усталости, а к концентрации, позволяя «размять» тело.Сочетание асан и пранаям помогают улучшить работу диафрагмы, делают позвоночник и суставы более гибкими. Кроме того, это некий «массаж» внутренних органов.Как физические упражнения из йоги помогают человеку духовно расти?Когда человек становится на коврик, он и пространство вокруг начинают меняться. Благодаря концентрации на своем теле и своем дыхании, мы как бы замедляемся, остаемся «в моменте». В голове затихают ненужные мысли и тревога, мы не думаем о прошлом и будущем. Есть только здесь и сейчас.Эмоция — кратковременна, это секунда. Йога учит взять паузу между эмоцией и действием, которое мы совершим дальше. Это уберегает от множества глупых поступков.Иными словами, человек становится более осознанным и спокойным. Он учится наблюдать за своими реакциями, появляется больше энергии. Внутри «зажигается лампочка» и окружающие, чувствуя этот свет, притягиваются к нему.На занятиях йогой должна присутствовать определенная атмосфера доверия и любви к своему телу. Для этого лучше заранее настроиться, к примеру, включить медитативную музыку. Она способствует релаксации, помогая, в хорошем смысле, - «опустошить» голову от негативных эмоций. Любопытно, что даже если человек пришел в йогу только за физическим развитием, - он автоматически получит духовный рост.Главный вопрос: как улучшить осанку и избавиться от болей в спине с помощью йоги?Для этого необходимо вытягивать и укреплять мышцы спины и пресса. Анна Флешлер составила действенную программу тренировки. Посмотреть ее можно в прикрепленном к статье видео.Нина Мочалова, ГТРК «Владимир»Фото: Анна ФлешлерВидео: Нина Мочалова