В Центре занятости населения Владимирской области прошел региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий. Каждый, кто ищет работу, мог узнать всю необходимую информацию от представителей

В Центре занятости населения Владимирской области прошел региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий. Каждый, кто ищет работу, мог узнать всю необходимую информацию от представителей разных компаний. К слову, на ярмарке представлено более двух тысяч разных вакансий. Как говорится, для каждого на свой вкус и цвет. Кирилл Лапшин, зам. директора областного учреждения Центра занятости населения Это не