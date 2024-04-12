В отношении 40-летнего жителя Мурома возбуждено уголовное дело.

В отношении 40-летнего жителя Мурома возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в краже топливной карты. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что гражданин трудился водителем в одной из местных строительных фирм и имел топливную карту предприятия. В феврале 2024 года он уволился, но карту не отдал, а стал использовать её сам. К примеру, фигурант продавал знакомым топливо по низкой цене. Нанесённый ущерб составил 62 тыс. рублей.На допросе экс-водитель во всём признался. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.