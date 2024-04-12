На Московском шоссе перекрыто движение из-за серьезного ДТП. По предварительной информации, 12 апреля в районе 10 часов утра столкнулись сразу 4 транспортных средства – легковые машины и

На Московском шоссе перекрыто движение из-за серьезного ДТП. По предварительной информации, 12 апреля в районе 10 часов утра столкнулись сразу 4 транспортных средства – легковые машины и грузовик. Как сообщает источник «Шестого канала», в аварии пострадал человек. На данный момент две полосы в сторону Владимира перекрыты – люди застряли в пробке. На месте работают сотрудники