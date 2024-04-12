На Владимирской сцене выступил Академический симфонический оркестр Луганской филармонии Большой...

На Владимирской сцене выступил Академический симфонический оркестр Луганской филармонииБольшой гастрольный тур стартовал по всей стране в феврале. Шедевры русской классики под руководством главного дирижера оркестра Александра Щурова и виолончелиста Александра Рамма услышала Полина Лаптева."Кипучий весельем образ римской толпы"...Итальянское каприччио Чайковского открывает вечер симфонической музыки. Так же в программе сочинения Чайковского, Глинки, Мусоргского, Бородина, Хачатуряна...В исполнении Луганского Академического симфонического оркестра звучат шедевры русской классики. Руководит коллективом заслуженный деятель искусств ЛНР, дирижер - Александр Щуров.Александр Щуров, главный дирижер Луганского Академического Симфонического оркестра:- Не терять нити с окружением. Мне кажется, - это самое главное. Если дирижеру удается влюбить не в себя, а в музыку, в творческий процесс на репетиционной площадке музыкантов, - то любой концерт в такой атмосфере является удачным.Оркестр основан летом победного 1945-ого. С 2014 года, со времен становления Луганской народной республики началась его новая история.Музыканты неоднократно выступали с благотворительными концертами на Донбассе.Большой гастрольный тур музыкального коллектива стартовал в Свердловской области два месяца назад.Проект реализуется при Поддержке Президентского фонда культурных инициатив и центра содействия филармонической деятельности "Музыкальный форум".Елена Панченко, пианистка, артистка Луганского Академического симфонического оркестра:- В нашей профессии главное передавать зрителям эмоции, энергетику, заряд. Музыка воспитывает человека.Вместе с оркестром Луганской филармонии выступил российский виолончелист Александр Рамм.Александр Рамм, Российский виолончелист:- При всем желании - у меня 2 раза подряд сыграть не получится. Потому что это музыка. Это происходит здесь и сейчас. Мы - музыканты, мы как проводники - пропускаем музыку через себя, и каждый раз оживляем эту музыку.Зрители активно поддерживали луганских музыкантов, восхищаясь звучанием русской классики. Это музыка вдохновения, универсальный язык, который объединяет поколения.Полина Лаптева, Андрей Синягин "Вести-Владимир".