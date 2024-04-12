Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 апреля на Октябрьском проспекте. На кадрах, опубликованных в сообществе «Владимир Ньюс 33», видно, что мужчина сначала внимательно разглядывает вывеску, а

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 апреля на Октябрьском проспекте. На кадрах, опубликованных в сообществе «Владимир Ньюс 33», видно, что мужчина сначала внимательно разглядывает вывеску, а потом начинает яростно срывать неугодные ему буквы. Затем топчет их ногами и кидает в стеклянные двери. Дебошира увидела работница ресторана, она как раз проводила уборку после закрытия.