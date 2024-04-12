В коллекции музея-заповедника «Александровская слобода» хранятся предметы, имеющие непосредственное отношение к сегодняшней дате – Дню космонавтики.

В коллекции музея-заповедника «Александровская слобода» хранятся предметы, имеющие непосредственное отношение к сегодняшней дате – Дню космонавтики. Это разнообразные коллекции марок, открыток, значков, плакатов и даже носовых платков! Сегодня «перетряхнем» лишь некоторые из них.12 апреля 1961 года СМИ всего мира запестрели новостью-сенсацией о «фантастическом полете Юрия». В один миг Юрий Гагарин стал на Земле знаменитым и модным, ему даже пришлось, как рок-звезде, отправиться в мировое турне! Чего стоят названия на фотооткрытках из комплекта «Юрий Гагарин»: «Столица Чехословакии приветствует космонавта Юрия Гагарина», «Премьер-министр Индии Джавахарлал Неру приветствует первого космонавта Юрия Гагарина», «Юрий Гагарин и итальянская киноактриса Джина Лоллобриджида» и тд. А «под занавес» - открытка «Юрий Гагарин отвечает на письма», на оборотной стороне пояснение (его сочинили к каждому фото) – «Юрий Гагарин отвечает на письма, которые он получил из многих стран мира, со всех уголков Советского Союза». И это действительно было так!Не меньший интерес вызывают многочисленные марки разных серий с «говорящими» названиями: «Первые в космосе!», «Слава покорителям космоса!», «День космонавтики» и проч. На одной из них – «Человек в космосе», выпущенной в марте 1964 г. – классический рисунок того времени: сам Гагарин и космический корабль «Восток», на котором он совершил первый полет, длившийся 1 ч 48 мин.«Любопытно, что у нас хранится почтовая марка, выпущенная в январе 1961 г. буквально за пару месяцев до этого потрясшего мир события. Называется она «В космос!», на белом фоне – фиолетовое изображение ракеты с вымпелом «СССР», летящей к планете, на которой видна надпись «Слава труду и науке!». Рисунок вписан в орбиту 1-го советского искусственного спутника Земли», – комментирует хранитель коллекций музея-заповедника «Александровская слобода» Елена Жесткова.Кстати, наши земляки тоже брендировали космическую тему. В фондах музея есть юбилейные носовые платки, изготовленные в 1960-х гг. в Карабаново на хлопчатобумажном комбинате имени III Интернационала. В описании к платкам отмечено, что они «посвящены полету советских космонавтов на Луну».Шедевром советского маркетинга «звездной эпохи» стали оригинальные изображения со «смысловыми» слоганами. «Это, в первую очередь, цветная открытка 1967 г. «От штурма Зимнего... до штурма космоса». Слева внизу – красные силуэты солдат на фоне Сенной площади в Петрограде, справа вверху – мужской силуэт с флагом в руке на фоне памятника космонавтам. А еще есть плакат «Социализм – стартовая площадка в освоении космоса!» На синем фоне изображена ракета в светящихся кругах красно-желтого и красно-синего цвета. Внизу – объемная пятиконечная звезда и скрещенные серп и молот», – дополняет главный хранитель музея-заповедника Елена Жилкина.Конечно, можно рассказать еще многое – и о значках, и о марках с космонавтами, которые первыми вышли в открытый космос. Но это – в другой раз. А сегодня мы гордимся тем, что Россия просто покорила космос. Хочется закончить фразой из американского новостного журнала Newsweek периода космического бума: «русские не упустят своего шанса». И давайте приложим все возможные усилия, чтобы так и было во всех сферах!