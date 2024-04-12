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<a href="https://33live.ru/novosti/12-04-2024-plyusy-elektronnyx-kvitancij-ocenili-bolee-964-tysyach-zhitelej-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Плюсы электронных квитанций оценили более 96,4 тысяч жителей Владимирской области</a> - Плюсы электронных квитанций оценили более 96,4 тысяч жителей Владимирской области Более 96,4...