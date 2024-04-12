Плюсы электронных квитанций оценили более 96,4 тысяч жителей Владимирской области
Более 96,4...
Плюсы электронных квитанций оценили более 96,4 тысяч жителей Владимирской области
Более 96,4 тысяч клиентов компании «Энергосбыт Волга» предпочли электронные квитанции бумажным. Только за первый квартал 2024 года выбор в их пользу сделали более 3 тысяч человек.
Одна бумажная квитанция весит в среднем 8,5 граммов. Каждые 5 тысяч квитанций сохраняют одно реальное дерево. Таким образом, с января по март удалось спасти от вырубки 58 деревьев. Если бы все клиенты «Энергосбыт Волга» получали счета в электронном виде, за год удалось бы сберечь более тысячи деревьев.
Электронные счета – это не только экологично, но и удобно. Такие квитанции приходят вовремя, информация по платежам всегда под рукой, не нужно хранить кипу бумаг.
Подписаться на электронную квитанцию и принять участие в акции «Каждое дерево на счету» просто:
- зайдите в личный кабинет на сайте www.esbvolga.ru.
Если вы ещё не зарегистрированы, пройдите простую регистрацию:
-в меню «Профиль» напротив своих адресов снимите галочку в колонке «Бумажный» и поставьте галочку в колонке «E-mail». Вы увидите окно «Причины изменения», где можете выбрать любую причину;
-получите на указанный при регистрации в личном кабинете e-mail уникальный код;
-пришлите код в сообщения сообщества «Каждое дерево на счету» в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/projectspasiderevo;
-мы посадим в истории сообщества «Каждое дерево на счету» ваш персональный саженец;
-ваше дерево вырастет на виртуальной аллее. Делитесь им с друзьями в социальных сетях.
Подписаться на электронный счёт также можно, оставив заявку по электронной почте [email protected]
или обратившись в контактный центр «Энергосбыт Волга» по телефону 8 (4922) 77-30-00.
Фото: Headway on Unsplash (фотосток)