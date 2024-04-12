С начала года более 1000 владимирских семей получили сертификаты на маткапитал За первого ребенка...

С начала года более 1000 владимирских семей получили сертификаты на маткапиталЗа первого ребенка сейчас дают чуть больше 630 тысяч, за второго - 833 тысячи двадцать четыре рубля, если родители впервые получают маткапитал.По закону теперь право на него имеют только родители с российским гражданством. Это же касается и самого ребенка.Получить маткапитал могут и одинокие отцы. С этого года им разрешено направлять его на формирование накопительной части пенсии.Сертификаты оформляются проактивно - на основании сведений о рождении детей, которые поступают из ЗАГСа, и направляются в личные кабинеты мам (и пап) на портале Госуслуг.