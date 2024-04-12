С января по март перевозки пассажиров «Ласточками» между Нижним Новгородом и Москвой выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

С января по март перевозки пассажиров «Ласточками» между Нижним Новгородом и Москвой выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По данному маршруту проехали более 835 тыс. пассажиров. Об этом рассказала пресс-служба Горьковской железной дороги – филиала РЖД.«Всего за 3 месяца 2024 года «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом перевезли почти 886 тыс. пассажиров, что на 11,6% больше, чем в прошлом году», - говорится в сообщении пресс-службы компании.Так, по маршруту «Нижний Новгород – Киров» оправили 41 тыс. пассажиров, а между Нижним Новгородом и городом Иваново скоростной электропоезд перевёз 9,7 тыс. человек.Отмечается, что недавно на базе моторвагонного депо Горький-Московский в Нижнем Новгороде открылась сервисная площадка для ремонта и техобслуживания «Ласточек».