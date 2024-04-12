Смотрите Вести в 21:05: как прошёл первый субботник на Сунгире?
Бескультурный слой
- Стоянка...
Смотрите "Вести" в 21:05: как прошёл первый субботник на Сунгире?
Бескультурный слой
- Стоянка древнего человека чуть не превратилась в свалку современного. Как прошёл первый субботник на Сунгире?
Ищу тебя
- Встреча работодателей с соискателями. В областном центре стартовала Всероссийская ярмарка трудоустройства.
Язык музыки
- И большой гастрольный тур Луганского симфонического оркестра - с музыкальной остановкой во Владимире.