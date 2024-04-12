Смотрите Вести в 21:05: как прошёл первый субботник на Сунгире? Бескультурный слой - Стоянка...

Смотрите "Вести" в 21:05: как прошёл первый субботник на Сунгире?Бескультурный слой- Стоянка древнего человека чуть не превратилась в свалку современного. Как прошёл первый субботник на Сунгире?Ищу тебя- Встреча работодателей с соискателями. В областном центре стартовала Всероссийская ярмарка трудоустройства.Язык музыки- И большой гастрольный тур Луганского симфонического оркестра - с музыкальной остановкой во Владимире.