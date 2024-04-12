Трое жителей Владимирской области предстанут перед судом за организацию фиктивных браков В...

Трое жителей Владимирской области предстанут перед судом за организацию фиктивных браковВ отношении троих жителей региона – двух мужчин и женщины утверждено обвинительное заключение.Следствием установлено, что обвиняемые вступили в преступный сговор об осуществлении совместной преступной деятельности, направленной на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.Уголовное дело возбуждено и расследовалось СО УФСБ России по Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Женщина сама вступила в фиктивный брак с гражданином Азербайджана, а затем совместно с одним из обвиняемых искала граждан Российской Федерации, согласных за денежное вознаграждение заключить фиктивный брак ещё с одним гражданином названной страны.Третий обвиняемый, зная о фиктивном характере браков, помогал иностранным гражданам подготовить пакет документов для подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание в России. Кроме того инструктировал о том, как необходимо вести себя с сотрудниками правоохранительных органов при проверке ими ложных сведений о заключенных браках и месте пребывания.Несмотря на старания обвиняемых, в выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации второму гражданину Республики Азербайджан отказано в связи с тем, что тот сообщил о себе заведомо ложные сведения.Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений