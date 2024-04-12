В Гусь-Хрустальном четырехлетний мальчик едва не выпал из окна
В Гусь-Хрустальном накануне едва не...
В Гусь-Хрустальном четырехлетний мальчик едва не выпал из окна
В Гусь-Хрустальном накануне едва не произошла трагедия. Четырёхлетнего мальчика, который стоял у открытого окна, вовремя заметили очевидцы, - они вызвали сотрудников МЧС.
Когда спасатели приехали на вызов, мальчика в окне уже не было. В квартиру удалось попасть по пожарной автолестнице.
На вопрос, зачем он это сделал, малыш сказал, что хочет к маме.
В квартире с ним находилась бабушка. Она не заметила, как внук забрался на подоконник.